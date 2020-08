Sarà realizzato nel corso di questa settimana sulla cabina Enel situata nella piazza di fronte al Museo dei Campionissimi il murale ispirato a Fausto Coppi. Si tratta dell’ultimo atto del contest «Muri parlanti», iniziativa lanciata per celebrare il centenario della nascita del Campionissimo del ciclismo.

Il premio, rivolto ad artisti e street artist amatoriali, aveva l’obiettivo di raccontare, in modo non convenzionale, il personaggio che fece sognare più generazioni con le sue imprese. Tra i venti bozzetti selezionati dalla giuria (composta da Maurizio Molinari, Luca Ubaldeschi, Maurizia Rebola e Riccardo «Rik» Guasco), ne sono stati scelti tre che si trasformeranno in veri e propri murales nei luoghi del cuore dell’Airone, vale a dire Novi Ligure, Tortona e Castellania.

Per la nostra città il vincitore è Andrea Levaggi, architetto di Cogorno, con un’opera densa di riferimenti simbolici. La parte superiore è delimitata da triangolazioni che rappresentano le grandi montagne domate dal campione, quella inferiore da una polilinea che stilizza la forma della Riviera, luogo di allenamento, villeggiatura e delle grandi imprese alla Sanremo. In mezzo, il verde delle colline, della culla di nascita di Fausto. Nel verde vola un Airone con il bianco celeste dell'”uomo solo al comando”, il rosa, il giallo che insieme all’iride e al tricolore tanto hanno vestito l’uomo di Castellania sulla sua bicicletta. Sul monte, in ultimo, lo stilema della chiesetta del Ghisallo a memoria di pagine storiche scritte al Lombardia. Infine una scritta che, tra il serio ed il faceto, riecheggiando ai megafoni di Sanremo nel 1946, più di tutte impersona la grandezza di Fausto Coppi: “In attesa dell’arrivo del secondo trasmettiamo musica da ballo”.

«Questa iniziativa valorizza in modo diverso e innovativo la nostra presenza sul territorio, dando una veste nuova ai nostri impianti e reinventandoli come spazi artistici – ha spiegato Enrico Bottone, Responsabile E-Distribuzione per l’Area Nord Ovest -. È con grande entusiasmo che abbiamo scelto di fornire la nostra collaborazione al progetto “Muri Parlanti”, attraverso un’iniziativa in cui tradizione, innovazione e attenzione per il territorio si incontrano. Valori che ben rappresentano l’energia di E-Distribuzione: aperta all’innovazione, attenta alla sostenibilità e vicina alle realtà locali».

Il Comune ringrazia la ditta Boero che ha fornito gratuitamente il materiale necessario alla realizzazione dell’opera.