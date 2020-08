Ieri pomeriggio verso le 17 gli agenti della Polizia Municipale di Novi Ligure sono intervenuti in città, in Piazza della Repubblica per un ubriaco che barcollava tra le auto in sosta e infastidiva i passanti

L’ uomo di nazionalità straniera, non era in nessun modo collaborativo e, anche con l’ausilio di militari della Stazione Carabinieri, nel frattempo sopraggiunti, gli veniva impedito, per la propria ed altrui incolumità, di andare ad occupare la carreggiata di marcia dei veicoli.

Alla fine l’uomo è stato multato ai sensi dell’art. 688 Codice Penale e trasportato in ambulanza presso l’Ospedale civile cittadino per le cure del caso