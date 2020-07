La 5:30 è una importante iniziativa che si svolge in tutta Italia. Promuove un sano stile di vita attraverso il movimento, il buon cibo, la cultura e l’arte. Consiste nel percorrere camminando o correndo 5,3 km alle 5:30 del mattino.

“Quest’anno sarà ancora più speciale perché abbiamo deciso di dimostrare che ci siamo ringraziando chi ci ha aiutato” spiegano gli organizzatori.

Questa volta Azalai (l’associazione sportiva che da sempre organizza eventi per la promozione del territorio), con la collaborazione di Arena Derthona e Cantieri Sportivi, ha sentito l’esigenza di unire e ri-unire i cittadini di Tortona e del tortonese in un percorso che prevede il passaggio davanti ai luoghi simbolo dell’emergenza che tutti noi abbiamo vissuto.

Anche la maglia quest’anno, rappresentata dal logo della 5:30 con il tricolore di sfondo, evidenza questo stato di appartenenza. Proprio per evitare assembramenti la partenza verrà data in diretta dal canale Facebook di Azalai e le persone potranno così disporsi lungo tutto il percorso partendo da qualsiasi punto e mantenendo le distanze di sicurezza.

La base operativa sarà il municipio dove verrà messo un

grande schermo. In ogni postazione ci sarà un volontario Azalai con un cartello con scritto “Grazie” e dove i partecipanti potranno farsi un selfie e postarlo sulla pagina aggiungendo l’hashtag

NOIciSIAMO

Partecipare è molto semplice, bisogna solo:

1) acquistare la maglia nei punti vendita dedicati (costo a partire dai 6 euro; tutto il ricavato verrà investito per la “rinascita” della città di Tortona.)

2) puntare la sveglia la mattina del 10 luglio

3) posizionarsi sul percorso poco prima delle 5:30 e attendere il via che verrà dato in diretta dal canale Facebook “Azalai asd – Corse e Camminate nel territorio Tortonese”

4) Passare da ogni postazione e comunicare simbolicamente il proprio “GRAZIE” a chi ha aiutato.

5) Farsi un selfie e postarlo sulla pagina di Azalai con l’hashtag #noicisiamo



Il percorso:

Saranno 6 le postazioni che si toccheranno in un percorso da fare rigorosamente in senso antiorario evitando assembramenti e seguendo le regole:

Il Municipio, l’Ospedale Civile, il Vescovato (P.zza Duomo), i Carabinieri, la Croce Rossa, i Vigili.

Sono state invitate anche le altre istituzioni che, per problemi logistici, non è stato potuto includere nel percorso (Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Finanza, misericordia..)



I Punti vendita:

SEDE ARENA DERTHONA (Via Emilia 130) – dall’1 al 9 luglio dalle 17 alle 19 (tutti i giovedì dalle ore 17:00 fino a chiusura evento “aperitiviamo”)

CANTIERI SPORTIVI (s.s. per Voghera, 20)

OTTICA OTTOBELLI (Via Emilia, 40/42)

LATTERIA VIGONI (Via Emilia, 1)