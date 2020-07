Egregia Redazione,

fa piacere leggere e vedere testimoniato da foto l’impegno di alcune persone, Sindaco di Tortona e altri, per riuscire a ripristinare dei reparti nel nostro ospedale, cancellato dalla delibera di un Chiamparino e PD Company.

Pian piano, si spera, possano arrivare altri reparti cancellati e perché no anche ostetricia/ginecologia?

Da quanti anni i nostri bimbi non risultano più con il certificato di nascita a Tortona? A voi giornalisti l’impegno di sollecitare anche questo, vero?

Scusatemi, ma volevo dirlo!

Una Tortonese

Ringraziamo la lettrice che per tutela delle privacy abbiamo voluto omettere il nome, non sapendo se l’email era scritta per essere pubblicata o solo per noi giornalisti, ma noi abbiamo ritenuto fosse giusto divulgarla, per fa comprendere a tutti, se mai ce ne fosse ancora bisogno l’importanza del problema ospedale. Cara lettrice noi di Oggi Cronaca stiamo facendo il possibile per aggiornare, nella massima trasparenza la situazione sanitaria di Tortona che speriamo possa solo migliorare.