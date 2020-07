L’incidente stradale si è verificato ieri mattina e ha creato qualche problema alla viabilità e al traffico. Ci riferiamo ad un camion proveniente da Tortona e diretto verso Milano che viaggiava sull’autostrada A/7 con un carico di polietilene, cioé palline di plastica che vengono utilizzate per realizzare contenitori che, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato sull’asfalto ed è uscito dalla carreggiata andando a rovesciarsi sul fosso adiacente la strada.

L’autista alla guida del Tir ha avuto la prontezza di rendersi conto di quello che stava succedendo e ha cercato di rallentare il più possibile la velocità del mezzo: questo gli ha consentito di limitare i danni con l’impatto sul terreno ed infatti ha riportato solo lievi contusioni.

Parte del carico però si è rovesciato sull’asfalto rallentando il traffico sull’autostrada che è proseguito per alcune ore utilizzando solo la corsia di sorpasso.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Tortona che hanno provveduto a tutte le operazioni necessarie per risolvere l’incidente, con l’arrivo di una camion-gru che ha risollevato il camion.

E’ durato oltre tre ore l’intervento dei pompieri e quando sono rientrati in caserma le operazioni di pulizia e raccolta delle palline di plastica sparse in ogni dove e soprattutto sull’asfalto.