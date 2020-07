Buongiorno,

capisco tutti i problemi relativi al Coronavirus, che tutti purtroppo abbiamo subito impotenti, ma ho l’ impressione che ci stiamo dimenticando di tutti i problemi della vita normale.

Non voglio pensare che l’ epidemia sia un attenuante per le amministrazioni per non fare quanto bisognerebbe.

Vorrei ricordare a tutti che nell ottobre 2019 noi abitanti di Castellar Ponzano abbiamo subito un alluvione, con danni per molti di noi…tante belle parole da Sindaco e collaboratori ma nessuno qui ha visto qualcosa; e non parlo tanto del risarcimento danni, quanto soprattutto il fatto che non e’ stato fatto nessun intervento per prevenire le prossime calamita’.

In particolar modo parlo della zona (abbandonata da Dio) dove abito (Castellar Ponzano). Tante promesse , ma non e’ stato fatto proprio nulla. Malgrado avessimo documentato che con poco si poteva risolvere la situazione…

Qui viviamo nell’ ansia ad ogni temporale…abbiamo avuto paura e danni incredibili immediati e futuri, in quanto la nostra casa non la comprerebbe mai piu’ nessuno, neanche regalandola…

Quindi ci dobbiamo per forza stare con tutte le paure del caso. Chissa’ se voi potete sensibilizzare chi di dovere.

Vi ringrazio. A vostra disposizione per eventuali chiarimenti…invio cordiali saluti

Lettera Firmata

Pubblichiamo volentieri la segnalazione del lettore giunta in redazione a fine giugno, tuttavia è difficile, in certe situazioni stabilire cosa sia possibile fare e quali siano le competenze di Comune, Provincia, Regione e Stato e soprattutto quali possibilità finanziarie abbiano a disposizione questi ultimi. Il nostro ruolo, come organo di informazione ed eco dei problemi dei cittadini lo abbiamo assolto, speriamo che possa servire.