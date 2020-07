La nuova app #lamialiguria è nata con l’obiettivo di promuovere il turismo in Liguria attraverso uno strumento che non è solo informativo, contiene materiali costantemente aggiornati e originali grazie alla collaborazione diretta tra la Regione Liguria, l’Agenzia per la promozione turistica In Liguria e operatori economici, enti locali, associazioni di categoria e camere di commercio.



Realizzata da Liguria Digitale per Regione Liguria, grazie anche all’utilizzo di risorse provenienti dal Por Fesr, l’app consente di accedere in modo intuitivo a ogni tipo di attività presente sul territorio e fornisce tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio la propria vacanza, calibrandola sulle proprie necessità e sui propri gusti. La modalità bilingue, italiano e inglese, risponde alle esigenze dei numerosi turisti stranieri che ogni anno visitano la Liguria.



In primo piano ci sono i contenuti: luoghi, cultura, esperienze, percorsi, primi eventi dopo il lockdown finalmente disponibili per tutti coloro che hanno voglia di Liguria. Tutti gli operatori turistici potranno unirsi a chi ha già aderito e usufruire della funzionalità di booking messa a disposizione dal nuovo strumento fornendo un servizio a turisti e cittadini che desiderano pianificare una vacanza in Liguria, prenotando il posto in spiaggia o l’esperienza desiderata.



Il modello su cui si basa la nuova app prevede un rilascio continuo di aggiornamenti: l’app andrà ad arricchirsi ogni giorno di nuove funzionalità. Dal 3 luglio sarà attiva la possibilità di prenotare il proprio posto sotto l’ombrellone grazie alla collaborazione con bookyourbeach. Dal 7 luglio sarà attiva la funzionalità che consente di trovare il parcheggio, attraverso la partnership con Easypark. Sempre a partire dal 7 luglio sarà attivo anche il servizio di allerta meteo in collaborazione con l’Arpal. Dal 15 luglio si potranno vedere e prenotare i ristoranti, grazie a un accordo con Tripadvisor. Prevista anche integrazione con la app SpiaggiaTI grazie ad una collaborazione win win con la start-up che l’ha realizzata. E dopo l’improvement estivo, in autunno ci saranno tante altre novità.

Sei un operatore? Aderisci all’app anche tu e avrai la funzionalità di prenotazione per la tua attività: scrivi a lamialiguria.app@regione.liguria.it

#lamialiguria app è già disponibile gratuitamente su Google Play Store e sull’iOs store