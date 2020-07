Prosegue il confronto, Regione per Regione, fra Trenitalia, i pendolari e le singole amministrazioni regionali. Venerdì 24 luglio è stata la volta della Liguria con un incontro in videoconferenza organizzato dalla Regione a cui hanno partecipato Trenitalia, Assoutenti, il Comitato Pendolari Genova Milano, il Comitato Pendolari del Ponente Ligure e l’Associazione Pendolari Novesi.



Tra gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro i lavori che interesseranno fino al 10 settembre la linea Succursale dei Giovi, le misure anti-Covid da adottare e intensificare a bordo dei treni regionali in vista della forte domanda turistica e l’impiego dei nuovi treni Pop sulla linea Genova-Milano in attesa della certificazione ANSF per poter circolare.



Il tavolo di confronto, svoltosi in un clima di grande collaborazione, si è chiuso con l’impegno di mantenere in piedi una comunicazione costante tra le parti e condividere lo stato delle richieste presentate dalle associazioni.

All’incontro ha partecipato anche un rappresentante di Rete Ferroviaria Italiana.

Monica Valeri