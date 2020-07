Diciamo subito che si tratta sì di tre aziende con sede a Castelnuovo Scrivia ma che fanno capo ad un ‘unica famiglia. Questo emerge dal Comunicato stampa divulgato ieri pomeriggio dalla Prefettura di Alessandria che pubblichiamo di seguito.

La Prefettura non ha reso noto di chi si tratta: si sa soltanto che sono aziende che operano nel settore dei rifiuti.

IL COMUNICATO STAMPA

Nei mesi di giugno e luglio 2020, il Prefetto di Alessandria, Olita, ha adottato tre interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende aventi sede a Castelnuovo Scrivia, operanti nel settore dei rifiuti.

Le tre aziende fanno capo ad un’unica famiglia di imprenditori condannati in secondo grado dalla Corte di Appello di Cagliari per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reato ostativo ai sensi della vigente normativa antimafia.

Ufficio Stampa Prefettura di Alessandria