“Chiediamo al ministro De Micheli se intenda risolvere una volta per tutte i gravi problemi di mobilità che, nonostante ripetute sollecitazioni da parte nostra, interessano l’area Nord-Ovest del Paese, con grave impatto sulla vita dei cittadini. In assenza di un coordinamento da parte del Mit e nonostante l’invito delle Regioni ad una regolarizzazione omogenea nazionale, tra posti irreperibili e persone costrette a scendere dai convogli pieni, cittadini sanzionati poiché mancano regole univoche, voli praticamente azzerati da alcuni scali come Genova, la vita degli italiani sui mezzi pubblici è diventata impossibile. Di fronte poi a situazioni come l’A10, l’A26, l’Autostrada dei Fiori e l’Autostrada dei Trafori, interessate ogni giorno da code di 20 chilometri e rallentamenti, è evidente che c’è una parte del Paese che sta rimanendo isolata dal punto di vista dei trasporti e dell’economia. E’ arrivato il momento di abbandonare ogni lassismo, l’Italia muore mentre il governo va avanti scaricando responsabilità”.

Così i deputati della Lega Elena Maccanti ed Edoardo Rixi, anticipando il contenuto del Question Time che sarà discusso domani in Commissione Trasporti alla Camera.