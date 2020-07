Quizzy Teatro è Residenza Teatrale presso il Teatro SOMS di Bistagno e fa parte del progetto “Corto Circuito”, sostenuto e promosso dalla Fondazione “Piemonte Dal Vivo”, in collaborazione con la SOMS e il patrocinio del Comune di Bistagno (AL).

Svolge attività come Direzione Artistica della rassegna di prosa e musica “Bistagno in Palcoscenico”.

In occasione della chiusura della sua Stagione Teatrale 2019/2020, Quizzy Teatro presenta:

Venerdì 10 luglio “Borsellino”, con Giacomo Rossetto

Venerdì 31 luglio “Tipi”, con Roberto Ciufoli.

Con lo spettacolo “Borsellino” si vuole raccontare la vita del magistrato attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, un uomo che non accetta compromessi, un uomo dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito.

Dopo la morte dell’amico e collega Giovanni Falcone, il coraggio è ciò che spinge, nonostante la paura, il giudice Paolo Borsellino a compiere fino in fondo il proprio dovere di magistrato e di uomo, perché pubblico e privato si contaminano sempre nella sua vita: i pensieri del giudice si rispecchiano in quelli dell’uomo e viceversa.

Giacomo Rossetto, con questo spettacolo, ha vinto il Premio della Regione Sicilia “Grotte della Gurfa” per il Teatro d’Impegno Civile.

Con lo spettacolo “Tipi”, Roberto Ciufoli, noto attore de “ La Premiata Ditta”, porta lo spettatore alla scoperta dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature: dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe: il comico affronta le peculiarità che contraddistinguono le persone e ne indaga gli atteggiamenti attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni in un recital comico-antropologico che si presenta come un vero e proprio “one man show”.

Gli spettacoli andranno in scena allo “Sferisterio” di Bistagno (AL), Via dei Martiri (Impianti Sportivi), all’aperto, per sottostare alle normative anti Covid.

L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.00, ma si chiede al pubblico di poter arrivare, muniti di mascherina, alle ore 20.00, per l’assegnazione dei posti e per il controllo della temperatura.

Il costo dei biglietti è:

“Borsellino”: intero 13 euro, ridotto 10 euro (under 25, over 65, convenzionati)

“Tipi”: intero 18 euro, ridotto 15 euro (under 25, over 65, convenzionati)

La prenotazione dei posti è obbligatoria, telefonando al 348 4024894 o via mail all’indirizzo info@quizzyteatro.it, così come la prevendita (senza diritti aggiuntivi) presso il negozio “Camelot Territorio in Tondo Concept Store”, Corso Dante 11/3, Acqui Terme, oppure mediante bonifico, rivolgendosi ai recapiti menzionati sopra.