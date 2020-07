Tortona, mercoledì 29 luglio, tre di notte: all’interno del parcheggio sotterraneo della ex Caserma Passalacqua (nella foto in alto) scatta l’allarme antincendio.

Un rumore assordante si diffonde in tutto il quartiere, svegliando non solo gli abitanti delle Case Popolari che si affacciano sul cortile del parcheggio ma anche centinaia e centinaia di persone che abitano nei palazzi vicini e nella zona: in via Marsala, via Fiamberti, via Trento, via Milazzo, via Campanella, in corso Alessandria, parte di corso della Repubblica e anche oltre.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona perchè si temeva un incendio con possibili gravi conseguenze a causa delle auto rimaste parcheggiate all’interno della struttura.

I pompieri hanno effettuato un sopralluogo dappertutto ma non hanno trovato alcun incendio e neppure un principio del medesimo ma solo qualche perdita di acqua.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona ma nessuno ha individuato fiamme o il motivo per cui l’allarme del parcheggio è scattato e ha iniziato a suonare.

Molte persone sono infastidite: il rumore è assordante e impedisce loro di tornare a dormire. Un rumore che, stando alle segnalazioni che abbiamo ricevuto, è continuato per oltre quattro ore, fino ad oltre le sette del mattino facendo rimanere in piedi tantissime persone, alcune della quali sono uscite all’aperto per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Pompieri e forze dell’ordine non sono riusciti a farlo cessare e l’assordante suono dell’allarme ha smesso di tenere sveglie le persone soltanto diverse ore dopo, a mattino inoltrato, quando tanta gente, un po’ per il caldo un po’ per il rumore, non sono più riuscite a prendere sonno e sono state costrette a recarsi al lavoro visibilmente provate dall’impossibilità di riposare.