Nella mattinata di ieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Sanremo, coordinati dal Tenente Sebastiano MELONI, hanno arrestato in flagranza un tunisino 31enne, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

Il pusher è stato notato mentre si aggirava a piedi in via Moduponte e, dopo un breve pedinamento, i carabinieri – nascosti in abiti civili – hanno assistito allo scambio di una dose di eroina con un 54enne di Camporosso, intervenendo tempestivamente prima che i fermati potessero disfarsi dello stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 24 dosi della mdedesima sostanza pari a circa 11 grammi, due cellulari e la somma in contanti di 85 euro, tutto sequestrato dagli operanti. Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto una notte in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Imperia. L’assuntore è stato invece segnalato alla Prefettura per la violazione amministrativa ex. art. 75 dpr 309/90.