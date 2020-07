Per il 2019 i dati INAIL confermano nell’ultimo decennio la costante crescita delle denunce di malattie professionali: da 59.585 casi del 2018 si è passati ai 61.310 del 2019. I numeri per quanto rilevanti, non sembrano corrispondere alla reale entità del fenomeno in quanto molti lavoratori affetti da patologie professionali che non fanno valere il loro diritto.

I casi più frequenti riguardano le patologie del sistema osteomuscolare (come ernie discali, tendinopatie etc.) che costituiscono circa il 63% delle denunce. Seguono le malattie del sistema nervoso (come la sindrome del tunnel carpale), dell’orecchio (sordità da rumore), del sistema respiratorio (asme, broncopneumopatie) e tumori. Per quanto riguarda il sistema muscolare-scheletrico, l’origine professionale è legata a lavori che comportano: la movimentazione manuali di carichi, i movimenti ripetitivi, l’adozione di posture sbagliate e/o l’utilizzo di strumenti vibranti.

Quando si parla di malattia professionale si intende una patologia che insorge a causa dell’attività lavorativa, l’origine è spesso provocata da un’azione lenta sull’organismo, non violenta. La malattia professionale può comportare un danno biologico e quindi un’invalidità temporanea o una menomazione permanente: è un danno alla salute. Quando il medico competente effettua una diagnosi, è necessario procedere con la denuncia di malattia professionale all’INAIL. Ottenere il giusto indennizzo economico è un diritto.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91