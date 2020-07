Ospedale nuovo di Taggia: “Accolgo con piacere il consenso dell’ordine degli architetti. La proposta su una progettazione internazionale è un importante contributo, da valutare, dei professionisti della provincia di Imperia”

“Il percorso del nuovo ospedale di Taggia mi ha vista impegnata come Assessore regionale alla sanità in un lungo iter. Non solo il nuovo ospedale è stato inserito nel piano socio sanitario ma con grande impegno ho cercato e individuato le risorse economiche per realizzarlo attraverso l’Inail, trovando la condivisione con la conferenza dei sindaci e lavorando a stretto contatto con il comune di Taggia, tramite i rispettivi uffici.

L’idea di internazionalizzare il progetto è interessante e occorre individuare ogni opportunità che il codice degli appalti offre nel nostro Paese. Tale ipotesi va seguita però in modo concreto e preciso. Ieri non mi è stato possibile partecipare per un concomitante incontro con la Federazione degli ordini dei Medici e degli Odontoiatri ma oggi ho avuto un cordiale colloquio con il Presidente e gli ho confermato la mia disponibilità ad un incontro con i proponenti e gli uffici della Regione”.

Così interviene il vice presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Sonia Viale.