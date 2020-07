Durante la notte, a seguito di una segnalazione di rumori di vetri infranti presumibilmente provenienti da un supermercato in via San Francesco, personale della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo veniva inviato sul posto per gli accertamenti del caso.

Gli agenti, giunti sul luogo, notavano un uomo che alla vista deli uomini in divisa tentava di scavalcare un cancello per darsi alla fuga, portando con sé un grossa scatola sotto il braccio. Il ladro tuttavia veniva bloccato dai poliziotti mentre era ancora aggrappato alle maglie della serranda del supermercato.

Dagli accertamenti esperiti, anche a seguito della formalizzazione della denuncia sporta già durante la notte dalla titolare dell’esercizio commerciale, è emerso che l’uomo si era introdotto all’interno del magazzino dopo aver infranto un vetro del lucernaio presente sopra la porta dell’uscita di emergenza e, dopo aver rovistato nelle casse, rubava un televisore e uno zaino da trekking per poi cercare di guadagnare la fuga.

Gli agenti traevano quindi in arresto H.Z., di origini spagnole, di anni trentuno per furto aggravato in flagranza di reato e, a seguito del giudizio direttissimo tenuto in data odierna, veniva condannato ad un anno di pena. In quanto irregolare sul nostro territorio veniva altresì munito di Ordine di espulsione.