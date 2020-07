Ingenti danni, ieri, per un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 14,30 alla periferia di Tortona, lungo la ex statale 211 per Sale, nei pressi della rotonda dell’interporto di Rivalta Scrivia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un una bisarca carica di automezzi è uscita dalla carreggiata finendo la su corsa nel fosso adiacente la strada.

Alcuni mezzi si sono staccati e sono andati a finire nei campi con gravi danni alle carrozzerie.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai soccorritori giunti sul posto, non è escluso che l’autista del camion abbia affrontato la rotonda in modo brioso, forse a velocità troppo sostenuta in rapporto al peso dei veicolo e così la bisarca si è piegata ed è andata a finire nel fosso.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’autista del camion al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giacomo” di Novi Ligure. All’uomo, dopo le cura mediche, sono statoi diagnosticati pochi giorni di guarigione.