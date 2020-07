Buongiorno,

vi invio questa email per segnalare un problema verso il comune di Diano Marina.

Mia mamma il 05/08/2018 a seguito di una caduta per un buco nella strada, nel comune di Diano Marina, si è fratturata la rotula.

Da quel momento mia mamma ha peggiorato la sua depressione in quanto prima era una donna molto vitale, amava il ballo e le passeggiate sul lungomare. A seguito della frattura e conseguenze di zoppia e dovendo attendere per l’intervento ha passato 1 anno e mezzo molto male.

Mia mamma è mancata a maggio a causa del virus preso in ospedale recatosi proprio per problemi legati al ginocchio. Io e mia sorella abbiamo segnalato il decesso all’ assicurazione alla quale ho inviato tutta la documentazione in mio possesso per risolvere il sinistro.

L’assicurazione mi ha risposto dicendomi che avrebbe pagato una parte di spese sostenute da mia mamma per il ginocchio senza considerare il danno.

Ora a parte che trovo offensivo e alquanto ridicolo voler rimborsare delle spese senza considerare un danno chiedo sia resa pubblica la questione affinchè il Comune valuti se prendere i giusti provvedimenti sia sull’assicurazione che in particolare sulla messa in sicurezza delle strade in modo che fatti del genere non accadano più.

In liguria vanno molti anziani per beneficiare del clima a loro favorevole,ma è gravissimo se capita loro qualcosa a causa della cattiva manutenzione strade e marciapiedi del comune.

Cordiali saluti

Lettera Firmata