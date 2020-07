L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare informa di aver ricevuto comunicazione dalla Direzione di Filiale di Poste Italiane che, dal 27 al 29 luglio, l’Ufficio Postale di San Bartolomeo al Mare sarà trasferito nei nuovi locali ristrutturati, in Piazza Rossini. Durante tale periodo, l’ufficio provvisorio effettuerà il solo servizio di consegna corrispondenza a firma avvisata (raccomandate, atti giudiziari etc). Per i restanti servizi saranno disponibili gli Uffici limitrofi.