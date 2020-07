Aveva messo un pentolino a con dell’acqua a bollire sul gas e poi era andata nelle altre stanze della casa per fare i suoi lavori, dimenticandosi del pentolino sul fuoco.

L’acqua ha iniziato a bollire e poi si è consumata, il pentolino si è surriscaldato e la cucina è andata a fuoco.

E’ accaduto questa mattina, sabato, 11 luglio, poco dopo le 9 in un’abitazione in via Buca nel Comune di Alzano Scrivia, dove risiede un’anziana pensionata che non aveva né sentito l’odore del fumo del pentolino “arrostito” né si era accorta delle fiamme che avevano invaso la sua casa.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto quello che stava accadendo all’interno della casa ed hanno e si sono preoccupati per l’incolumità della donna. I vicini di casa sono anche riusciti ad evitare che la pensionata tortonese ritornasse all’interno della cucina in fiamme.

Quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono giunti sul posto, infatti, l’incendio era già in atto e piuttosto avanzato: hanno visto che gran parte dei pensili della cucina stavano già bruciando, le pareti erano annerite, il lampadario irrimediabilmente danneggiato così come praticamente tutta la cucina che dovrà essere sostituita così come parte dell’impianto elettrico.

La cucina, insomma, è andata completamente distrutta con danni davvero ingenti che avrebbero potuto essere ancora più grave se i pompieri non fossero riusciti ad evitare che l’incendio potesse propagarsi al resto della casa.