Timori a Tortona per un nuovo caso sospetto di Coronavirus, dopo che i dati continuano a scendere.

L’allarme è arrivato su una segnalazione dell’Asl giunta mercoledì 1° luglio che indicava un nuovo caso di Coronavirus presso la casa albergo Cora Kennedy Sada

Per questa ragione sono stati attivati i protocolli di sicurezza, di cui era già stata data ampia comunicazione nei giorni scorsi, e sospese temporaneamente le visite.

Si trattava per fortuna di un falso allarme, come confermato dall’esito negativo dell’esame effettuato subito, nella mattinata di giovedì 2 luglio.

Tampone negativo e sospiro di sollievo perché in caso positivi sarebbero scattate le quarantene e la ricerca delle persone venute a contatto il positivo al Coronavirsu.

Il Comune che è proprietario della struttura e la cooperativa che la gestisce per fortuna stanno lavorando bene però: nessuno nella struttura, fra il personale o gli ospiti, risulta avere sintomi e in questi giorni riprenderanno regolarmente le visite nelle modalità alle visite secondo i protocolli di sicurezza già disposti in precedenza.