Dal 27 giugno al 12 luglio Mostra personale di Serena Baretti “CUORI CONNESSI”

Immagini Emotive in un tempo sospeso.

Orario di apertura dal giovedì alla domenica dalle 15.30-19.30

presso la Sala d’arte di Palazzo Chiabrera in via Manzoni.

VISITE GUIDATE

Acqui Terme – Villa Ottolenghi e i suoi giardini

ogni sabato e domenica dal 20 giugno al 15 settembre

Visite guidate alle ore 16.30 SU PRENOTAZIONE

(massimo di 6 persone a visita)

Tariffe € 15,00 a persona: la visita comprende tutti i giardini, il Tempio

di Herta/Mausoleo e degustazione finale di vini della tenuta Monterosso

I visitatori dovranno essere muniti di mascherina, non sono obbligatori i

guanti poiché, lungo il percorso, troveranno punti per igienizzare le mani.

Il ritrovo è presso il secondo cancello della Villa – Strada Monterosso,

42 – Tel. 0144 312177- 335 6312093- accoglienza@villaottolenghi.it



Acqui Terme – CASTELLI APERTI MUSEO ARCHEOLOGICO

dal 5 luglio – ogni domenica nei mesi di luglio e agosto

Visite guidate al Museo Archeologico dalle ore 16.30 in avanti per

piccoli gruppi. Partenza ogni 30 minuti circa con ultima visita alle ore

19.00- Ingresso € 4,00 adulti; € 2,00 ridotto compresa la visita guidata

presso il Castello del Paleologi – Museo Archeologico – ingresso dal

Giardino Botanico parco del Castello

Prenotazione facoltativa al n. 0144 57555



Castello di Morsasco

Morsasco

dal 4 luglio

Il Castello riaprirà ai visitatori dal 4 luglio tutti i giorni con

prenotazione obbligatoria

Orario di visita dalle 10-12 e 15-18. Ogni turno sarà composto da 1 a un

massimo di 12 persone. Prenotazione obbligatoria al n. 334 3769833

castellodimorsasco@gmail.com