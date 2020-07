Di seguito l’ ORDINE DEL GIORNO della seduta del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria per il giorno 6 luglio 2020 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, in corso Alessandria 62.

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbale della seduta consiliare in data 19 maggio 2020.

3. Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019 e relativi allegati.

