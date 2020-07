Tortona, domenica 12 luglio ore 11,50 circa, dopo una breve passeggiata in centro e aver scoperto che tre pilastri dei portici sono stati imbrattati dai vandali (potete leggerlo in un altro articolo…) rientriamo a casa e di fronte a immagini come questa è impossibile non prendere il telefono cellulare e scattare qualche fotografia.

Il tortonese che ha parcheggiato il Suv in mezzo a piazza Arzano, davanti a Palazzo Guidobono, deve averne avuta di faccia tosta perché, come noto, la domenica problemi di parcheggio a Tortona non ce ne sono, in quanto la sosta sulle strisce blu non si paga ed è possibile parcheggiare gratis in ogni zona della città.

Vista l’ora poi, era sufficiente lasciare l’auto davanti alla pasticceria Casali in via San Marziano o in via Ammiraglio Mirabello e percorrere pochi metri a piedi.

Evidentemente però, il padrone dell’auto deve essere allergico alle camminate. Forse voleva prendere un caffé al bar di fronte e ha pensato bene di lasciare l’auto nella piazza interdetta al traffico, o forse aveva un bisogno così impellente che percorrere pochi metri a piedi sarebbe stato fatale.

Non lo sappiamo e non vogliamo saperlo, ma davvero non si poteva parcheggiare qualche metro più avanti o più indietro? Bisognava proprio entrare nella piazza?

Domande che non troveranno risposta! Chi fosse l’autore dell’originale parcheggio non lo sappiamo anche se abbiamo atteso qualche minuti per vedere se arrivava qualcuno.

Per legge siamo obbligati ad oscurare la targa ma comunque non ci interessa l’autore, a noi, interessa la notizia e questa fa il pari con quella dei pilastri: purtroppo non tutti i tortonesi sono uguali!