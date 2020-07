Tortona e la musica, che si svolge in diverse forme e una di questa la realizza la storica Accademia di Musica “Lorenzo Perosi” gestita da Daniela Agostini della Nota Blu che anche durante i mesi di Lockdown è sempre stata attiva.

In quel periodo, infatti, i maestri Umberto Battegazzore, Mario Zara, Alberto Graziani, Andrea Imelio e Tania Furia della Civica Accademia, hanno effettuato diverse registrazioni a titolo gratuito presso Radio PNR per allietare gli ascoltatori in un momento così triste.

L’Accademia però non è solo musica classica e davvero tanti sono gli allievi che partecipano ai diversi corsi. Fra le varie iniziative un Video registrato su Youtube da casa dalle allieve di Canto Moderno dell’Accadema che potete vedere al link https://www.youtube.com/watch?v=su3rPea81BU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0nMRH8yedPd3sM86wSVogkyf_xpiBgTnM5PX5qJEtV02DMFHnHPTiVUVE.

Piccole iniziative che crescono, perché si stanno preparando altri eventi di cui parleremo in un prossimo articolo.

Nella foto in alto una delle tante manifestazioni prima del Lockdown