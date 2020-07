Con una delicata operazione di soccorso, la Guardia Costiera di Imperia ha tratto in salvo 2 famiglie (4 adulti e 3 bimbi tutti di 8 anni) da bordo di un natante da diporto a vela di 7,5 metri di lunghezza incagliatosi sull’impervia scogliera posta in prossimità della Torre Saracena, a ponente di Borgo Prino.

L’unità, che poco prima era all’ancora, è rimasta alla deriva a causa di un’improvvisa avaria al motore e, complici l’aumento del vento e del moto ondoso, si è ritrovata subito a ridosso degli scogli rimanendovi pericolosamente incagliata.

Immediati i soccorsi della Capitaneria di porto intervenuta, via terra, con due pattuglie già impegnate sul litorale nell’operazione “Mare Sicuro” e, via mare, con la Motovedetta CP 882 che ha raggiunto l’unità sinistrata recuperando i naufraghi, grazie anche all’ausilio di un gommone appartenente alla società concessionaria del porto turistico fatto appositamente convergere in zona per l’emergenza.

Una volta assicurata l’assenza di altri pericoli per i malcapitati, la Guardia Costiera si è adoperata anche nelle operazioni di immediato recupero e rimorchio dell’imbarcazione, scortando il convoglio sino a farlo giungere al sicuro nel porto turistico di Porto Maurizio, prevenendo così ogni rischio per l’ambiente marino che si sarebbe potuto verificare con la perdita dell’unità.

Per fortuna, quindi, solo tanto spavento per i 7 naufraghi che, sebbene provati dalla brutta avventura, non necessitavano di cure sanitarie.

Per una navigazione serena, la Guardia Costiera ricorda di consultare sempre, prima di partire, i bollettini meteo e gli avvisi ai naviganti di eventuale interesse.

Navigando per mare, la sicurezza non è mai troppa e deve iniziare in banchina con il controllo delle attrezzature di sicurezza e marinaresche, delle dotazioni di bordo (in relazione alla navigazione da svolgere ed al numero delle persone da trasportare), avendo cura di manutenere regolarmente l’apparato motore e di avere carburante a sufficienza per il viaggio, tenendo in considerazione eventuali imprevisti, sempre possibili in mare.