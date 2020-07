Il presidente provinciale Confcommercio Alessandria Vittorio Ferrari è stato eletto oggi, 15 luglio, nel Consiglio nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia durante l’Assemblea Elettiva che si è svolta a Roma e che ha confermato all’unanimità il presidente nazionale Carlo Sangalli per il quinquennio 2020-2025.

“Il ruolo mi inorgoglisce ma soprattutto mi auguro possa essere un valore aggiunto per la nostra associazione provinciale e soprattutto per tutte le imprese del territorio – dichiara Vittorio Ferrari – Certamente porterò al tavolo del consiglio nazionale le istanze, le esigenze e le progettualità delle imprese della nostra provincia, convinto che, in questo momento di grande difficoltà, il compito e l’impegno della rappresentanza siano ancora più importanti di sempre. Avere un posto al tavolo nazionale è certamente una grande opportunità per rappresentare, nelle sedi decisionali, le nostre esigenze”.

Confcommercio-Imprese per l’Italia rappresenta oltre 700 mila imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica e delle professioni.