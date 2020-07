Ha preso avvio nella mattinata di mercoledì 1’ luglio il progetto di pubblica utilità finanziato dalla Fondazione “Uccio Camagna” presieduta dalla dottoressa Pia Camagna, realizzato dal CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) in collaborazione con il Comune di Tortona.

I progetti di pubblica utilità sono strumenti di politica attiva per il lavoro e l’inclusione sociale che offrono opportunità di inserimento lavorativo a persone disoccupate o inoccupate, tramite l’impiego temporaneo per lavori a favore della comunità .

Nel caso specifico sono state coinvolte tre persone, assunte a tempo determinato per sei mesi dalla cooperativa Kepos che svolgeranno lavori a supporto del personale comunale, in particolare per interventi di manutenzione o pulizia straordinaria, iniziando un percorso di inserimento nel modo del lavoro, acquisendo nuove competenze.

Il Sindaco Federico Chiodi e l’Amministrazione comunale hanno voluto ringraziare la Fondazione “Camagna”, ente impegnato nel sostegno alle attività a favore della comunità tortonese, in particolare nel campo sociale, per il finanziamento di 35 mila euro che ha reso possibile la realizzazione del progetto.