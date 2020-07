La sezione cittadina di Forza Italia Valenza si ritiene molto soddisfatta per la sintesi trovata dai partiti di centro destra a fronte dell’imminente tornata elettorale di Valenza nel prossimo mese di settembre. “In questa fase

– commenta il Commissario cittadino di Forza Italia Valenza, Gianluca Colletti – abbiamo fatto prevalere su tutto le ragioni dell’alleanza di centro destra rispetto ai legittimi interessi di parte, per essere l’unica alternativa all’amministrazione uscente di sinistra, un giudizio unanime sul quale abbiamo trovato subito una convergenza programmatica e di rilancio della città con i nostri alleati.

Insieme vogliamo garantire il buon governo della città e non uno scopo politico fine a se stesso. L’obiettivo comune è quello del rilancio di Valenza dal punto di vista infrastrutturale, del decoro urbano, della sburocratizzazione, del rilancio del distretto orafo, del commercio, della sanità, e molto altro.

Peraltro la nostra coalzione ha già governato la città 10 anni fa, e diversi osservatori indipendenti hanno giudicato l’eperienza passata molto positiva sia dal punto di vista del comparto orafo con la presenza di Bulgari e per il risanamento delle casse comunali.

Infine dal punto di vista socio-sanitario abbiamo la consapevolezza dell’esigenza del potenziamento del nostro ospedale, ancor più necessario a causa della recente pandemia da Covid-19. Valenza deve tornare ad essere una città internazionale uscendo di fatto da quel provincialismo nella quale l’attuale amministrazione

di sinistra l’ha confinata.

Centrodestra – Valenza