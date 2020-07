Brillante intervento dei Vigili del del fuoco del distaccamento di Ovada che alle 10:23 di oggi, domenica 5 luglio, sono intervenuti in Strada Albareto nel Comune di Molare per soccorrere un escursionista scivolato in una scarpata.

L’uomo veniva recuperato utilizzando tecniche di derivazione Speleo-Alpino-Fluviale ed affidato al personale sanitario presente sul posto per il trasporto in struttura sanitaria in con ferite e fratture varie guaribili in circa un mese