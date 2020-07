BEinSIDE/ ACQUI IN PALCOSCENICO

XXXVII Edizione

FESTIVAL DI DANZA 2020

ACQUI TERME / PALAZZO DEI CONGRESSI

Giovedì 16 luglio, ore 21,30

COMPAGNIA FRANCESCA SELVA / Con.Cor. D.A.

LE FURIE DI ORLANDO la Battaglia, l’Eros, L’Amore, la Follia

liberamente ispirato all’OrlandoFurioso

coreografia Francesca Selva

musiche originali Giulio Aldinucci

La Battaglia, L’Eros, L’Amore, La Follia. Le Furie di Orlando, ambientate in uno spazio sospeso tra passato e futuro, con riferimenti ispirati ai canti dei madrigalisti del ‘500 rivisitati dalla contemporaneità elettroacustica del compositore Giulio Aldinucci, una battaglia forse riferita ad una Prima Guerra Mondiale, con ricercate citazioni musicali e ambientazioni orientalistiche, vagamente ispirate agli anni ’20.

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo -Teatro dei Rinnovati Comune di Siena-Teatro degli Industri Comune di Grosseto

Francesca Selva

Di origine italo-francese, Francesca Selva si forma all’Accademia Nazionale di Danza di Roma diretta da Giuliana Penzi e alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, sotto la guida di Ljuba Dobrievich.

Si trasferisce in Francia, prima a Parigi dove si perfeziona con Raymond Franchetti, Solange Golovine, Gilbert Mayer, Andrei Glegolsky, Rudy Bryans, quindi a Cannes con Rosella Hightower, José Ferran, Patricia Neary e infine a Montecarlo dove supera gli esami della scuola di Marika Besobrasova.

E’ finalista al Prix de Lausanne.

Nel 1977 viene scelta da Roland Petit e inizia a lavorare con la compagnia Ballet de Marseille partecipando a numerose produzioni, tra cui La Dame de Pique con Michail Baryshnikov, Notre Dame de Paris, Cyrano de Bergerac, Coppelia con Denys Ganio.

A partire dal 1981 entra nella compagnia “Opéra du Nord” di Lille come prima ballerina, quindi come étoile, viene scelta nella compagnia di danza diretta da Boris Tonin Nikisch, con cui inizia una fruttuosa collaborazione artistica. Per lei viene creato il balletto Sinfonia fantastica su musiche di Berlioz, con Stéphane Fournial come partner.

Dopo una tournée in Europa (Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera), Stati Uniti e Messico, torna in Italia e partecipa a numerosi spettacoli e a programmi televisivi quali “Maratona d’estate” e “Domenica in”.

Dal 1986 al 1990 continua la collaborazione artistica, sia come ballerina che come assistente coreografa, con Boris Tonin Nikisch nella Compagnia Balletto Europeo S. A. B. Partecipa a numerose tournées prodotte da International Ballet Centrum di M. Tietz in Germania, Olanda, Belgio e Svizzera, lavorando con Sylvie Guillem e Rudolph Nureyev.

Con la stessa compagnia è ospite, negli anni ’90 e ’91 a Guadalajara (Messico) del Balet Clasico Cabanas diretto da Deborah Velasquez e del Ballet de Camera di Lucy Arce e della Scuola di Ana Maria Jurado, come prima ballerina, insegnante e coreografa. Sempre in Messico realizza una tournée organizzata da Enrique Aguet.

Ha prodotto e distribuito il video “Image Affective” (Maratona d’estate-RAI) tratto dall’omonimo spettacolo di danza e musica dal vivo con la realizzazione di sue coreografie originali rappresentate all’Anfiteatro Romano di Roselle. Nella prima metà degli anni ’90 torna in Italia dove nel 1995 fonda a Siena la sua Compagnia, iniziando un percorso artistico e formativo che porterà nel 2002 la Compagnia ad essere sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione Toscana.

ACQUI TERME / PALAZZO DEI CONGRESSI

Venerdì 17 luglio, ore 21,30

COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA

SCACCO MATTO anteprima nazionale

Ideazione e coreografia Raphael Bianco

Ligth design e Stage concept Enzo Galia

FEROCE PARTITA RELOADED

Musiche J.Cage, J.S.Bach e Percussioni tradizionali giapponesi

Scacco Matto è uno spettacolo di danza contemporanea che intende sfidare e piegare a sé, ogni limite che l’emergenza sanitaria covid-19 ha imposto al mondo dello spettacolo.

Un dittico di danza contemporanea, dinamico, poetico e suggestivo dove al centro della ricerca coreografica è l’uomo con le sue inquietudini.

II parte

QUARTETTO / PER LA FINE DEL TEMPO

musiche Ezio Bosso, Olivier Messiaen

Raphael Bianco

Co-direttore e coreografo residente della Compagnia Egribiancodanza di Torino.

Nasce a Bombay. Sin dall’età di 12 anni ha studiato danza classica e contemporanea con Susanna Egri, entrando nella sua compagnia nel 1988.

Nel 1991 si diploma a pieni voti all’ “Università della Danza” per la Formazione Coreografica. Dal 1992 al 1994 danza con la Compagnia Nazionale Norvegese di Danza Contemporanea “NYE Carte Blanche” a Bergen (coreografie di Rui Horta, I.C. Johanssen, Solvi Edvardsen, Arne Fogerholt).

In seguito collabora con “l’Ensemble”di Micha Van Hoecke (1994-1995), col “Ballet du Nord” in Francia (1995-1999), lavorando con coreografi come J.C. Gallotta, C.Brumachon, Niels Christe e danzando come solista in molte produzioni della coreografa e direttrice Maryse Delente.

Ha realizzato coreografie per la Compagnia “I Balletti di Susanna Egri”, per vari spettacoli di Gala, Festival Internazionali. Nel mese di gennaio ha ricevuto il Premio Roma in Danza 2013.

Dal 1999 ad oggi è co-direttore e coreografo residente della Compagnia EgriBiancoDanza con cui ha realizzato numerosi balletti commissionati da prestigiosi festival nazionali e internazionali (Festival dell’Infiorata a Genzano, Budapest Spring Festival , Festival TorinoDanza, Ohrid International Dance Festival Macedonia, Festival Internazionale di Danza Fintdanz Cile, E45 Napoli Fringe Festival Italia, Vignale Monferrato Festival Italia, Invito alla Danza Italia).

Direzione artistica

LOREDANA FURNO

Organizzazione

ASSOCIAZIONE GRECALE

N.B.Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

Info e prenotazioni: 0144- 770.272 / cell. 339.2907436

BIGLIETTERIA

Acqui Terme/ Palazzo dei congressi (Zona Bagni):

Euro 15 Primo settore, Euro 10 Secondo settore, Euro 6 per gruppi, Over 75, ragazzi, Abbonamento Musei Torino

Ufficio Stampa

Francesca Camponero

Cell. 371 1933048