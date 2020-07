Se sono ancora vivi devono ringraziare una giovane ragazza tortonese che gridando e contro la loro volontà, li ha convinti, se non addirittura quasi obbligati, ad uscire dall’auto che vedete nella foto in alto scattata da Giuseppe Vargas.

La macchina era rimasta bloccata nel sottopasso allagato di corso Alessandria a Tortona, ieri sera, durante il nubifragio che si è scatenato in città.

E’ accaduto dopo le 20 quando, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco di Tortona, l’auto, con due anziani a bordo, malgrado la forte pioggia battente, ha imboccato il sottopasso di Corso Alessandria che era già parzialmente allagato e quando lo ha raggiunto, il motore si è spento. I due anziani, quindi, sono rimasti bloccati dentro l’abitacolo nel sottopasso pieno d’acqua.

Era il momento in cui la pioggia aveva grande intensità e una gran quantità d’acqua stava continuando a scendere dalla strada allagando il sottopasso.

I due anziani all’interno, sempre secondo quanto è stato possibile appurare, sono rimasti visibilmente spaventati e non volevano uscire.

Per fortuna ad assistere all’accaduto era presente una giovane ragazza che a quanto pare abita in corso Alessandria 162 (di cui però non conosciamo le generalità) che si è immediatamente accorta della pericolosità di quello che stava succedendo e ha iniziato urlare all’indirizzo della coppia presente all’interno dell’auto: “Presto – gridava la giovane – uscite dalla macchina e fate in fretta, si stra allagando tutto!”

I due anziani erano titubanti e allora la ragazza si è messa a gridare sempre più forte, fino a quando li ha convinti ad uscire. Probabilmente appena in tempo per aprire le portiere perché più passavano i secondi e più il sottopasso si stava allagando e aprire le portiere per uscire o anche solo i finestrini sarebbe stato impossibile.

Quando poco dopo, i pompieri di Tortona sono giunti sul posto, infatti, l’auto era già completamente sommersa dall’acqua piovana e probabilmente anche il loro intervento sarebbe stato tardivo e i due anziani, se fossero rimasti all’interno dell’abitacolo, non avrebbero più potuto uscire e sarebbero morti.