Sarà un caso, ma due giorni dopo che abbiamo pubblicato il nostro articolo mettendo il risalto le numerose buche che si trovano lungo la passeggiata a mare di Diano marina, il Comune ha mandato due operai che hanno iniziato a chiuderle rattoppando alla meno peggio la situiazione.

Siamo contenti: significa che gli amministratori comunali di Diano marina leggono Oggi Crona e sonos embili soprattutto alle segnalazioni del giornale e dei lettori.

Ci auguriamo che quelli che vedete nella foto non saino gli unici interventio ma solo i primi perché una città così bella come Diano marina merita una passeggiata ache almeno sai in ordine e non piena di buche.

Ringraziano il vice Sindaco e assessore ai lavori pubblici Cristiano Za Garibaldi, confidando che vengano chiusi anche gli altri buchi della passeggiata