Domenica 19 luglio alle 10,30 dalla Chiesa Cattedrale di Tortona si terrà la diretta della Santa Messa festiva su RadioPNR.

La celebrazione sarà in diretta video sui siti www.radiopnr.it, www.diocesitortona.it e www.ilpopolotortona.it, inoltre si potrà seguire in FM su RadioPNR 96.400 oppure in streaming audio tramite l’app di RadioPNR.

La messa sarà presieduta da Don Claudio Baldi e trasmessa anche in digitale terrestre su TeleCupole (Canale 15 del Digitale Terrestre, Canale 824 di Sky e Canale 422 di TivùSAT).

La foto del Duomo in alto è di Claudia Civeriati