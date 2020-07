Non poteva essere il vile atto vandalico che nella notte ha distrutto la libreria (ancora da inaugurare) all’imbarcadero di Casale a fermare gli Amici del Po. E infatti così non è. L’associazione di volontariato monferrina, da anni impegnata nella salvaguardia, tutela e fruizione del Grande Fiume ha organizzato per il mese di luglio due eventi.

Il primo è in programma per domenica 12 luglio proprio sul grande prato alle spalle del Castello di Casale. La data non è casuale: è quella in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attesa sesta edizione della kermesse Galleggia non Galleggia, da tempo ormai rinviata al 2021 per l’emergenza Covid.

Dopo la “prova” di domenica 26 giugno gli Amici del Po faranno comunque festa al fiume. Nel rispetto delle normative di distanziamento e sanificazione, per tutto il giorno l’imbarcadero si trasformerà in una spiaggia con sdraio, ombrelloni, servizio ristoro e, soprattutto, piacevolissime gite in barcè sul placido specchio d’acqua creatosi tra le due dighe del Po, un’occasione per vivere una domenica diversa ma di svago, adatta ad adulti e bambini.

L’evento, che vedrà la collaborazione dei volontari della Protezione Civile e probabilmente anche degli Opsa della Croce Rossa, sarà anche l’occasione per sostenere l’attività degli Amici del Po che, oltre a feste e manifestazioni, da anni si occupano volontariamente della manutenzione del prato dell’imbarcadero. L’altro appuntamento in programma è un po’ più avventuroso. Sabato 25 e domenica 26 luglio sarà ripetuta la tradizionale Casale – Pavia a remi, un viaggio su prenotazione che, in tutta sicurezza, permette una delle più intense e avvincenti possibilità di vivere il fiume