Diano Marina ha realizzato un nuovo busto realizzato in memoria di Felice Gimondi, cittadino onorario di Diano Marina.

Il busto viene presentato sabato in Comune con la proiezione di immagini di alcuni dei momenti più importanti della carriera del grande ciclista.

Saranno presenti i familiari del compianto campione, esponenti dell’amministrazione comunale e rappresentanti del mondo sportivo.

Il busto sarà posto, nei prossimi giorni, in occasione della Milano-Sanremo, sul Capo Berta, area Belvedere, andando ad arricchire il monumento dedicato ai Campionissimi delle due ruote.