E’ stata consegnata a Caritas Alessandria, nella serata di lunedì 13 luglio, la prima tranche della raccolta fondi nata dai volontari di S.I.E. OdV e patrocinata dalla Provincia di Alessandria, in sinergia con il Tavolo Provinciale per la Difesa e la Diffusione dei Valori e della Cultura del Volontariato, a beneficio delle Caritas diocesane della Provincia di Alessandria e di alcuni altri enti caritativi del nostro territorio.

La donazione, del valore di 5mila euro, è una parte di quanto raccolto da S.I.E. (Solidarietà Internazionale ed Emergenze) nell’ambito dell’iniziativa promossa con l’hashtag #stumaacàfioi, avviata nell’aprile scorso.

Una campagna di raccolta fondi che sarà attiva fino al dicembre prossimo e che prevede oltre alla raccolta di libere donazioni presso la popolazione, anche la consegna della maglietta con impresso #stumaacàfioi in omaggio ai donatori.

“Un’espressione che abbiamo coniato – ha spiegato Francesca Bravi, vicepresidente di S.I.E. – per testimoniare il drammatico periodo che stavamo attraversando e che stiamo tutt’ora vivendo ma che vuole anche essere un augurio ed un messaggio di speranza ad anticipare, il più possibile, un futuro che vorremmo liberato definitivamente dalle ‘catene’ del virus”.

Nel corso dell’incontro, alla presenza – per il Tavolo Provinciale del Volontariato – del Coordinatore Federico Violo, dell’Assessore Monica Formaiano del Comune di Alessandria e di Rosanna Viotto (Associazione Assefa e Cda Csvaa), il direttore di Caritas Alessandria, Giampaolo Mortara ha dichiarato:

“Una bella dimostrazione della capacità delle associazioni del territorio di fare rete e della nostra comunità di essere solidale e attenta verso i più fragili. Grazie a Sie e a tutti coloro che hanno scelto di continuare a camminare insieme a noi”.

Per contribuire a questa iniziativa di sostegno delle organizzazioni caritatevoli del nostro territorio è possibile effettuare un bonifico a:

S.I.E. OdV

Banco di Desio e della Brianza

IT 72 A 03440 10400 000000157100

causale: Emergenza Covid-19