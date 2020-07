Volete fare una colazione a metà prezzo, oppure avete un piccolo languorino allo stomaco o, semplicemente, volete bere un caffé a qualsiasi ora della giornata? Andate alla Caffetteria e winebar Al ’92 in Spalto Borgoglio 62 ad Alessandria e sicuramente guadagnerete qualcosa. Da domani, lunedì 13 luglio in poi, infatti, la titolare Virginia D’Amico ha messo in atto una nuova promozione imperdibile: con l’acquisto di una brioche offre il caffè gratis a tutti i clienti.

Quindi colazione con caffè macchiato vi costa la metà e se, a qualsiasi ora del giorno, volete bere un caffé, invece che pagare quello, comprate una brioche al bar e lo avrete in omaggio.

E’ l’ennesima iniziativa di una giovane imprenditrice che sta cercando di venire incontro a tutti coloro che, anche a causa del Covid, hanno diminuito le loro entrate.

La promozione arriva dopo che per ben due volte Virginia ha offerto la colazione gratis: quando ha riaperto il bar il 25 maggio, dopo tre mesi di chiusura e poi, martedì scorso.

Virginia non è una barista come tante altre ma è sempre alla ricerca delle novità nella speranza di sorprendere positivamente i suoi clienti e fare in modo che siano sempre soddisfatti: non solo dei prodotti che possono degustare anche durante gli apericena, ma soprattutto del trattamento perché lei ama coccolarli e farli sentire a proprio agio offrendo momenti e opportunità che possano distrarli dai problemi quotidiani.

Andare in una Caffetteria Winebar, infatti, dovrebbe essere sempre un piacere dove le persone dedicano momenti importanti a se stesse, da sole o in compagnia di amici, parenti o conoscenti. Momenti di relax per togliersi dalla tensione quotidiana e il fatto già di non dover pagare un caffé mette subito di buon umore.

Ma questa è soltanto una delle tante sorprese che Virginia D’Amico riserva ai clienti.

