All’ospedale di Sanremo, sono stati presentati due nuovi macchinari che consentiranno di processare più di 1000 tamponi al giorno, triplicando l’attuale capacità diagnostica di ASL1.

Le nuove attrezzature, prodotte e fornite dalla ditta svizzera Hamilton Medical, leader del settore, sono state acquistate e donate al Comune di Sanremo da Elena Sivoldaeva, benefattrice di origine russa.

La presentazione, ha visto la partecipazione di Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria; Alberto Biancheri, Sindaco del Comune di Sanremo; Costanza Pireri Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sanremo; Elena Sivoldaeva benefattrice; Marco Damonte Prioli, Direttore Generale di ASL1; Elisabetta Nigi, Direttore Amministrativo ASL1, Giovanni Bruno Direttore Sanitario di Presidio ASL1 e Pier Andrea Dusi, responsabile Microbiologia ASL1.

I macchinari donati, integrano la dotazione già esistente del laboratorio di analisi ASL1. Nello specifico, si tratta di due estrattori di acido nucleico che preparano la miscela necessaria per la reazione molecolare, rilevando la presenza di RNA del virus Sars-Cov-2 nel campione. I test processati sono quelli molecolari standard che richiedono un tempo di elaborazione di circa 4 ore. I due estrattori donati del valore di 268.400 euro, ufficialmente in funzione da oggi, possono anche essere utilizzati per un’ampia scelta di test molecolari.

“Dal primo laboratorio autorizzato nei primi giorni della pandemia dell’Ospedale Policlinico San Martino, fino all’autorizzazione dei Laboratori di tutte le Asl e quindi quello di Sanremo, abbiamo aumentato la capacità del sistema sanitario di fare una media al giorno di 1.500 tamponi secondo le necessità. Ora il bisogno di testare continua anche in previsione della riapertura delle scuole e della presenza di un virus non ancora definitivamente sconfitto. Un grazie alla benefattrice per la vicinanza alla nostra sanità ed al Sindaco per aver accompagnato il percorso che ci vede tutti uniti” afferma Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria.