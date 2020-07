In Piemonte lo spettacolo dal vivo non si arrende e ritorna in estate in nuovi spazi. La stagione del Teatro Civico di Tortona organizzata in collaborazione con il comune di Tortona, la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Cassa di Risparmio di Tortona, interrotta bruscamente per la pandemia, va in scena questa volta all’aperto nel cortile dell’Annunziata e nel pieno rispetto delle nuove norme igienico-sanitarie (mascherine, distanze minime da rispettare, capienza ridotta).

Nell’ambito de “Il più grande palcoscenico del Piemonte” organizzato da Piemonte dal Vivo, sabato 25 luglio alle ore 21.30 è possibile assistere nel Cortile dell’Annunziata, adiacente al Teatro Civico, allo spettacolo Otello, il classico shakespeariano riletto in chiave contemporanea da Davide Lorenzo Palla. Ancora sabato 8 agosto alle ore 19 la Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni torinese coinvolge il pubblico in un evento teatrale-comico-musicale.

“La sofferta chiusura – afferma Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo – ha creato non pochi problemi al settore dello spettacolo e ci vorrà tempo per guarire tutte le ferite ma l’entusiasmo e la voglia di costruire registrati in questo periodo lasciano sperare in una ripresa solida ed autentica. La difficile attesa ha dato spazio a riflessioni profonde che daranno i loro frutti. Siamo certi che il cartellone multidisciplinare in programma, pur nel rispetto di nuove regole e di nuovi setting, sia una ricchezza per i cittadini Tortona che decidano di assistere agli spettacoli in programma.”

Grazie alla collaborazione con l’Università di Torino, dal sito di Piemonte dal Vivo sarà possibile accedere a tutta l’offerta estiva tramite la piattaforma FirstLife, sviluppata dal gruppo di ricerca “Social Computing” del Dipartimento di Informatica, guidato dal Prof. Guido Boella. Nuovo strumento per una fruizione smart e agile, FirstLife è una piattaforma di crowdsourcing basata su una mappa interattiva i cui i contenuti riguardano le attività e i progetti associati ai luoghi; su di essa sarà possibile per gli utenti interagire, partecipando a discussioni, gruppi tematici ed eventi.

INFO BIGLIETTERIA:

Biglietto unico € 5

Cortile dell’Annunziata

Via Ammiraglio Mirabello 3 Tortona (AL)

Biglietteria al Teatro Civico lun/mart/giov 16.30/19.30 mer/ven 9.00/12.00 e la sera dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio

Per info T. 0131820195

www.piemontedalvivo.it

Ufficio Stampa Piemonte dal Vivo

Alessandra Valsecchi|C.3403405184|valsecchi@piemontedalvivo.it

Mariateresa Forcelli | C.3492194115|forcelli@piemontedalvivo.it

Teatro Civico Comune di Tortona

Filippo Arata

Settore Servizi alla Persona e alla Comunità

filippoarata@comune.tortona.al.it