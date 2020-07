Sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, alle ore 18:00 nei ristoranti aderenti a Valli di Vino, un produttore accompagnerà il pubblico dei partecipanti alla scoperta di tre delle sue etichette più rappresentative, accompagnate da tre assaggi di piatti firma di un ristorante.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Operatori della Ristorazione di Tortona e dei suoi Colli e vede la partecipazione di tredici tra ristoranti e produttori di vino di Tortona e delle Valli.

Si tratta di un esperimento, che nasce dalla volontà di ripartire dopo l’emergenza Coronavirus per cercare così di contribuire a rilanciare la stagione estiva del settore enogastronomico del Territorio.

Ciascun ristorante aderente, ospiterà un produttore di vino, che guiderà la degustazione raccontando la storia della propria azienda e le caratteristiche dei tre vini in degustazione. Al ristorante il compito di abbinare ai vini tre assaggi dal proprio menù, in un esplosivo percorso di profumi e sapori delle Valli, che parte da Tortona, passando per luoghi simbolo come Castellania, Monleale, Garbagna, Volpedo, Montemarzino, San Sebastiano e arriva fino alla Val Borbera.

Per partecipare occorre prenotare presso il ristorante prescelto, il numero di posti è limitato, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio da Coronavirus. Il prezzo per la degustazione è di 20,00€ a persona. Ulteriori informazioni sulle pagine Instagram e Facebook “Valli di vino”. Di seguito il calendario delle due serate:

Sabato 25 luglio, ore 18:00:

Anna Ghisolfi (Piazzetta Giulia 1, Tortona – 0131 894219) e La Colombera – Vho

Art Cafè (Corso Alessandria 45, Tortona – 366 972 8464) e Luca Canevaro – Avolasca

BOCÙ (P.zza Doria 31, Garbagna – 0131 19 35 501) e Vigneti Repetto – Sarezzano

Enoteca Le Vinaie (P.zza IV Novembre, Monleale – 346 630 1029) e Azienda Agricola Maurizio Bruno – Monleale

Il Grande Airone (Via Marconi 4, Castellania – 0131 19 35 541) e Mandirola Vini – Casasco

La Corte Osteria (Via Zenone 7, Tortona – 0131 196 2906) e Cascina Giambolino – Carbonara Scrivia

Malaspina Bistrot (Via Pellizza 34, Volpedo – 0131 80 63 94) e Cantine Volpi – Tortona

Osteria Billis (Viale Piave 5, Tortona – 0131 17 10 587) e Cascina Barbàn – Figino

Ristorante Da Giuseppe (Via IV Novembre 7, Montemarzino – 0131 878 135) e Azienda Agricola Pomodolce – Montemarzino

Valli Unite (Cascina Montesoro, Costa Vescovato – 0131 838 100) e Azienda Agricola Poggio Paolo – Brignano Frascata

Vineria Derthona (Via Perosi 15, Tortona – 0131 81 24 68) e Cantina di Tortona – Tortona

Sabato 1 agosto, ore 18:00:

Corona Bar Ristorante Gelateria – (Via V. Emanuele II 4, San Sebastiano Curone – 0131 786 203) e Valli Unite Vini – Costa Vescovato

La Rava e la Fava (Piazza Marconi 1, Sarezzano – 349 11 62 468) e Cascina Barbàn – Figino

Osteria Billis (Viale Piave 5, Tortona – 0131 17 10 587) e Terre di Sarizzola– Sarizzola

