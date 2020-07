Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona che nell’arco di quattro ore sono costretti ad intervenire prima in Regione Capitania e poi alla frazione Ova lungo la ex statale per Sale.

Il primo intervento ieri pomeriggio lungo la ex statale 10 per Voghera per un incendio di sterpaglie preso la linea ferroviaria Tortona-Pontecurone.

Le fiamme erano a breve distanza dalla ex statale e sono state avvistate da numero elevato di automobilisti che rallentavano l’andatura anche per cercare di capire cosa stesse succedendo. I pompieri hanno impiegato quasi due ore per spegnerle e domare l’incendio.

Verso le 22, invece il secondo intervento nei pressi della frazione Ova alla periferia di Tortona: un uomo si trovava alla guida di una Mercedes quando, per cause ancora in corso di accertamento, il vano motore ha preso improvvisamente fuoco.

L’automobilista ha avuto l’accortezza di fermare l’auto e scendere dando subito l’allarme col telefono cellulare chiamando i Vigili del fuoco che sono giunti sul posto e hanno domato l’incendio ma, per l’auto, non c’è stato più nulla da fare: è andata completamente distrutta.