Sono proseguiti anche per tutta la giornata di sabato gli interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona per i danni provocati dal temporale di venerdì sera.

Sono stati circa una quarantina, complessivamente, i servizi effettuati dalle tre squadre presenti in loco: oltre a quelli già elencati in altri articoli, il nubifragio che si è riversato a Tortona ha provocato allagamenti in numerose cantine e pure sotto i portici Frascaroli in via Emilia, soprattutto nel tratto compreso fra piazza Duomo e via Puricelli.

Diversi operatori commerciali che stavano chiudendo bar e negozi si sono fermati per impedire all’acqua piovani di entrare all’interno e armati di scope la spazzavano via.

Fra gli altri interventi degno di nota è stato il crollo di un muro nel seminterrato interno di un’abitazione in via Giani, vicino a corso Alessandria. L’acqua è entrata e il muro si è sgretolato.

I proprietari visibilmente preoccupati che potesse trattarsi di un muro portante e mirare la stabilità della casa, hanno subito fatto intervenire i Vigili del Fuoco che hanno appurato si trattava di una semplice tramezza. I pompieri tuttavia, per precauzione hanno anche effettuato una verifica statica stabilendo che non sussistevano pericoli di cedimenti strutturali.