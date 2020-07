Audace colpo dei ladri nella notte a Tortona: sono le tre di notte di oggi, giovedì 30 luglio, e una banda di almeno due o tre malviventi raggiunge un’azienda in strada Ribrocca nei pressi della Circonvallazione dove forzano il cancello d’ingresso, rubano una pala meccanica (ruspa) la caricano su un camion e si muovono.

Effettuano poco più di un paio di Km fino a raggiungere il distributore di benzina vicino al Carrefour nella parte sud di Tortona, che vedete nella foto e con la ruspa sradicano due delle tre colonnine utilizzate dai clienti per depositare soldi per fare il pieno di benzina e li caricano sul camion.

Nel frattempo scatta l’allarme presso il distributore di benzina e i ladri capiscono che hanno pochissimo tempo e così non fanno in tempo a rubare la terza colonnina e si danno alla fuga lasciando la pala meccanica nell’area del distributore e si allontanano.

I Carabinieri della compagnia di Tortona impiegano solo pochi minuti per arrivare sul luogo del misfatto ma i ladri hanno mangiato la foglia e si allontano in tempo per non essere individuati.

Scatta la mobilitazione ma dei ladri si perdono le tracce ed inutili al momento sono le ricerche avviate dai Carabinieri che però proseguiranno con la visione delle immagini delle telecamere poste all’ingresso ed uscita della città, perché è emerso che i ladri, prima di agire a Tortona hanno effettuato un colpo analogo a Novi e prima dell’alba, a quanto pare, hanno provato ad effettuare un terzo furto analogo a Voghera.

Questi dettagli inducono a pensare che si tratti di una banda organizzata in questo genere di colpi e prima di metterli a segno abbiano effettuato diversi sopralluoghi nella zona per capire quando denaro potrebbe esserci nelle colonnine visto che non sempre per effettuare rifornimento si usano contanti e hanno anche calcolato il tempo che potrebbe impiegare una pattuglia dei Carabinieri ad arrivare sul luogo del furto.

Ingenti i danni provocati ai distributori presi di mira dai malviventi.