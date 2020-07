Giovedì 30 luglio, ore 11,25, frazione di Torre Garofoli: da un camion in transito proveniente da Tortona e diretto verso San Giuliano, poco dopo il semaforo sulla ex statale 10 si stacca improvvisamente lo spoiler sopra la cabina e solo per fortuna colpisce in pieno un’automobile che stava transitando sulla statale.

L’autista, secondo il racconto di alcuni testimoni percorre diverse centinaia di metri e poi si accorge dell’accaduto: ferma il camion i mezzo alla statale, scende e torna indietro a raccogliere il pezzo che si è staccato dall’autotreno.

Nel frattempo dietro al mezzo fermo sulla ex statale come potete vedere nella foto in basso, iniziano a formarsi code di veicoli costretti a bloccare la loro marcia.

La situazione è andata avanti diverso tempo, fino a quando il camionista non è riuscito a recuperare lo spoiler che si era staccato dal mezzo e ripartire.