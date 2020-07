E’ pronta e verrà presto ufficialmente inaugurata la pista di pattinaggio a rotelle di San Bartolomeo al Mare, situata nell’area dell’impianto sportivo SanBart, tra via Fornace e via Roma.



“Abbiamo portato a termine un’attività iniziata lo scorso anno – spiega Davide Salerno, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare -. Oltre a dotare i numerosi praticanti di questo sport di un impianto adeguato, abbiamo anche sostituito i campi da tennis che presentavano uno stato d’usura avanzata del manto superficiale e non risultavano più essere una risorsa per l’attività sportiva del comprensorio”.



La pista di pattinaggio a rotelle, realizzata secondo le indicazioni della Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha dimensione di 20×40 metri, con balaustra a norma, area tecnica di pertinenza per i giudici e lo staff delle squadre partecipanti, una zona per gli spettatori. L’area è recintata, è stato rifatto tutto l’impianto elettrico con illuminazione a led, è stato realizzato l’impianto di diffusione sonora.



“Ci auguriamo che col tempo questa nuova struttura, oltre a coinvolgere i giovani e gli appassionati del Golfo Dianese – conclude Salerno – sia anche un centro di aggregazione per concorsi e tornei di livello regionale e nazionale, e che contribuisca alla crescita morale, sociale ed economica della nostra Comunità”.



La struttura verrà gestita dalla ASD Roller Skate Andora, che ha si è aggiudicata l’apposito bando.