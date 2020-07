Nel tempo del turismo di prossimità la Diocesi di Tortona propone per domenica 12 luglio la visita di tre chiese appartenenti al suo territorio. Nasce così un itinerario che, attraverso l’arte sacra, tocca suggestivi scorci panoramici della pianura tortonese tra campi di girasoli e di grano.

Saranno aperte dai volontari: la Pieve romanica di Viguzzolo, la chiesa di Santa Maria e Siro a Sale e l’Abbazia di Rivalta Scrivia.

La Pieve di Viguzzolo sarà aperta dai volontari dell’Associazione Culturale Viguzzolese dalle 16 alle 19. In ottemperanza alle normative di contenimento COVID 19, l’ingresso sarà consentito a massimo quattro persone alla volta e sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per chi volesse prenotare può farlo chiamando il numero 3516704484. La Pieve di Santa Maria si trova sulla strada che attraversa il centro abitato, in direzione Salice Terme provenendo da Tortona. Chi vi passa vicino viene colpito da questa semplice chiesetta in sasso circondata da un prato curato, qui “ci si sente come a casa” ha detto Rampelli nel servizio andato in onda su Striscia la Notizia in questi giorni. Si tratta di una costruzione romanica risalente al XI secolo. Nella pieve è conservato un crocifisso ligneo di scuola piemontese-lombarda risalente alla metà del XVI secolo, il Cristo ha la particolarità di avere il capo movibile che ruota su di un perno di legno infisso nel collo, in origine nascosto da barba e capelli veri. Chiedete ai volontari di raccontarvi la sua storia.

La chiesa di Santa Maria e Siro a Sale sarà aperta dai volontari dell’Associazione Amici di Santa Maria dalle 16,30 alle 19. Anche qui le regole saranno quelle dettate dalla situazione sanitaria attuale, quindi obbligo di mascherine all’interno dell’edificio ed ingressi contingentati. La chiesa di Santa Maria e Siro si trova nel cuore di Sale, il suo sagrado affaccia sulla centrale Via Roma. L’epoca di fondazione della chiesa di Santa Maria e Siro non è certa, ma viene ricondotta verosimilmente al secolo XI, quando venne costruita in sostituzione dell’omonima pieve situata fuori dalle vecchie mura cittadine e oggi scomparsa. All’interno dell’edificio si trovano pareti affrescate e alcuni soggetti curiosi, come l’immagine del Profeta Abacuc che legge indossando occhiali pince-nez, o il piede marmoreo, orma del piede di Cristo, murato alla parete. Andate a cercare questi piccoli dettagli insieme ai volontari e scoprirete delle storie affascinanti.

L’Abbazia di Santa Maria a Rivalta Scrivia sarà aperta dai volontari dell’Associazione Amici dell’Abbazia di Santa Maria dalle 15 alle 18. Le norme di contenimento adottate saranno le medesime degli altri edifici, gli spazi sono ampi sia dentro che fuori, qui un’anpia corte precede l’edificio. Arrivando da Tortona l’ingresso all’Abbazia è tracciato dal lungo viale alberato, alla fine del quale si scorge il campanile della chiesa. Al suo interno si possono ammirare gli affreschi, la sala capitolare, il grande scalone che porta al piano superiore negli spazi una volta riservati ai monaci. I volontari vi accoglieranno e faranno immergere nell’atmosfera cistercense.

Il progetto “Chiese Aperte” è reso possibile dalla collaborazione dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano con le diverse realtà di volontariato culturale e dalla disponibilità dei parroci che, aprendo le porte delle chiese ai visitatori, contribuiscono attivamente alla valorizzazione del patrimonio diocesano.

Per approfondimenti sui singoli luoghi è possibile visitare il sito www.cittaecattedrali.it, mentre per informazioni basta contattare l’Ufficio Beni Culturali al n. 0131.816609 dal lunedì al venerdì mattina.

Michela Ricco