Per le utenze che hanno in casa bambini da 0 a 3 anni, persone anziane oppure disabili è attivo un servizio dedicato al conferimento di pannolini/pannoloni. Per usufruirne è necessario chiedere l’autorizzazione presso il Comune, compilando e firmando l’apposito modulo reso disponibile dal Comune che poi lo trasmetterà direttamente a Gestione Ambiente S.p.A..

Il modulo sarà disponibile in formato cartaceo presso lo sportello di Gestione Ambiente in via Paolo Giacometti, 22 (locali ex Urp) aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 8,15 alle 13. Lo stesso può essere scaricato in formato pdf editabile sul sito del Comune nella pagina dedicata “Raccolta rifiuti porta a porta”, che raccoglie tutte le informazioni utili in costante aggiornamento ed è pubblicata sulla home page nella sezione “In evidenza” (indirizzo: http://www.comune.noviligure.al.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=2059&idArea=6689&idCat=54139&ID=54139&TipoElemento=categoria).

La consegna dei moduli compilati e corredati da autocertificazione a motivazione della richiesta può essere effettuata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (via Gramsci, 11 – 3° piano) o inviata tramite email all’indirizzo appositamente predisposto rifiuto.sanitario@comune.noviligure.al.it

A seguito dell’accoglimento della richiesta verrà consegnato agli utenti autorizzati un contenitore dedicato al rifiuto secco sanitario di colore grigio. La frequenza del ritiro sarà comunicata direttamente agli interessati.