n base ai dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera il Sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noto che, ad oggi 9 luglio:

tutte le persone risultate positive sono guarite

non ci sono più persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria per contatto con soggetti che hanno contratto il virus.

“E’ una notizia importante: abbiamo la conferma che i sacrifici compiuti negli ultimi mesi non sono stati vani.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Desidero ringraziare i Cittadini per l’alto senso di responsabilità individuale con cui hanno accettato le limitazioni che l’emergenza ha reso necessarie e, nel contempo, li invito a mantenere comportamenti attenti e scrupolosi. Ci stiamo lasciando alle spalle momenti difficili e dolorosi: non possiamo abbassare la guardia proprio ora, all’inizio di un’estate da vivere in serenità e sicurezza, all’insegna di una rinnovata normalità”.