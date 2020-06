Dopo la riapertura dello studio lo scorso 25 maggio, il Centro Diano Yoga, per gentile concessione del Comune di Diano Marina, propone lezioni all’aperto presso il Parco Giochi di Via Rossini il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 10:00 a partire da sabato 13 giugno 2020

Dedicato agli allievi che non si sentono ancora di tornare a praticare in studio, ma anche ai villeggianti in vacanza che desiderano praticare un’attività all’aperto, in considerazione della situazione post Covid-19, il Centro Diano Yoga, per gentile concessione del Comune di Diano Marina, titolare dell’area, propone lezioni all’aperto presso il Parco Giochi in Via Rossini a Diano Marina, ogni sabato e domenica, dalle 9:00 alle 10:00, a partire da sabato 13 giugno 2020.

Saranno messi a disposizione tappetini, cinghie e spray sanificante, mentre chi lo desidera e ne è dotato, può portare la propria attrezzatura personale.

Per permettere a principianti, intermedi ed esperti, di poter seguire le lezioni, si praticherà la tipologia di Yoga Vinyasa Flow, adatto a tutti; per ogni lezione è richiesto un contributo minimo di € 5,00.

Si consiglia la prenotazione per permettere al Centro di predisporre una postazione di pratica per tutti quelli che avranno piacere di partecipare, tramite l’applicazione Sportclubby oppure direttamente al numero +39 340 7901404 oppure info@dianoyoga.it.